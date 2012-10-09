〔路透调查〕人民币未来走势将受贸易数据所左右

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 预计人民币兑美元未来12个月小涨0.9%至6.23元人民币
* 预计人民币兑美元三个月后跌至6.30,六个月后回升至6.29
路透北京10月9日电---最新进行的路透调查显示,中国人民币兑美元到年底时料将微幅下跌,接着应该能返回升值道路,未来12个月约能升值近1%.
20位受访分析师的预测值中值显示,人民币兑美元到2012年12月末时料贬值至6.30元人民币,但是到2013年9月末时将回头升值,来到6.23元.人民币兑美元CNY=CFXS目前报6.2852.
上次调查是在三个月前进行,期间人民币兑美元上涨约1.3%,目前汇价较分析师的预估值略高一些,尽管期间经济数据恶化,且宏观政策面更加宽松.
分析师表示,明年的经济数据必须强劲,才能支持人民币的升值,尤其是贸易数字.中国最大的外国客户是欧盟,但后者蒙受债务危机打击,需求直线下降.
"中国出口近期疲弱,政策重点越来越放在支持出口上,这促使我们维持六个月后美元兑人民币汇率将不变的预期,虽然我们的汇率研究小组认为期间美元会升值,"高盛分析师在发布给客户的研究报告中说.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保