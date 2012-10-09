〔路透调查〕人民币未来走势将受贸易数据所左右

* 预计人民币兑美元未来12个月小涨0.9%至6.23元人民币

* 预计人民币兑美元三个月后跌至6.30,六个月后回升至6.29

路透北京10月9日电---最新进行的路透调查显示,中国人民币兑美元到年底时料将微幅下跌,接着应该能返回升值道路,未来12个月约能升值近1%.

20位受访分析师的预测值中值显示,人民币兑美元到2012年12月末时料贬值至6.30元人民币,但是到2013年9月末时将回头升值,来到6.23元.人民币兑美元CNY=CFXS目前报6.2852.

上次调查是在三个月前进行,期间人民币兑美元上涨约1.3%,目前汇价较分析师的预估值略高一些,尽管期间经济数据恶化,且宏观政策面更加宽松.

分析师表示,明年的经济数据必须强劲,才能支持人民币的升值,尤其是贸易数字.中国最大的外国客户是欧盟,但后者蒙受债务危机打击,需求直线下降.