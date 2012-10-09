〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.346%,投标倍数为3.96

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透华盛顿10月9日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.346
中值 0.330
低值 0.269
价格 99.713736
高值得标比率 33.51%
投标倍数 3.96
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 32,000,028,700
总投标 126,771,484,700
竞争性投标得标 31,874,744,000
非竞争性投标得标 25,284,700
FED附加 0
一级交易商投标 96,811,000,000
一级交易商得标 15,518,544,000
直接投标 15,806,000,000
直接得标 7,180,000,000
间接投标 14,029,200,000
间接得标 9,176,200,000
发行细节
发行日 2012/10/15
到期日 2015/10/15
CUSIP码 912828TT7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p