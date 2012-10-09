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货币新闻 | 2012年 10月 10日 星期三 01:06 BJT

〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.346%,投标倍数为3.96

路透华盛顿10月9日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.346

中值 0.330

低值 0.269

价格 99.713736

高值得标比率 33.51%

投标倍数 3.96

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,028,700

总投标 126,771,484,700

竞争性投标得标 31,874,744,000

非竞争性投标得标 25,284,700

FED附加 0

一级交易商投标 96,811,000,000

一级交易商得标 15,518,544,000

直接投标 15,806,000,000

直接得标 7,180,000,000

间接投标 14,029,200,000

间接得标 9,176,200,000

发行细节

发行日 2012/10/15

到期日 2015/10/15

CUSIP码 912828TT7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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