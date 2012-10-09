〔欧洲汇市〕英镑下跌,因疲弱的英国数据减弱经济复苏希望

* 英镑兑美元跌穿1.60美元,容易进一步下跌

* 英国8月工业生产下降,贸易逆差恶化

* IMF下调今明两年英国经济预估

* 投资人对英国第三季经济复苏前景存疑

路透伦敦10月9日电---英镑兑美元周二跌至一个月低位,此前英国公布疲弱的制造业和贸易数据,令投资人对英国第三季经济是否强劲复苏存疑.

英国经济疲弱增加了英国央行下月将选择透过量化宽松政策印钞的风险.这可能令英镑容易进一步下跌.

英镑兑美元GBP=D4跌0.2%,至1.5991美元,为9月11日来的最低位.

该水平远低于9月底触及的峰值1.6310美元,当时英国数据改善引发市场乐观认为本年最后三个月英国经济将复苏.

今年分析师对英国经济的预期逐渐恶化,他们预期第三季经济仅小幅增长.

"英国贸易收支和工业生产数据暗示第三季经济复苏有困难.原本希望在第二季经济萎缩后,第三季经济将强劲反弹,"花旗汇市策略师Valentin Marinov说.

若英镑进一步走弱,或跌向9月10日低位1.5960美元和55天移动均线切入位1.5905美元.

周二公布的数据显示,英国8月制造业产出降幅大于预期,且贸易逆差大幅扩大,打压了对该国下半年经济持续复苏的前景.就在英国国家统计局公布该数据前几小时,国际货币基金组织(IMF)大幅下调了对英国经济的预估,预计今年将萎缩0.4%,2013年料仅略微增长.

英国8月制造业产出较前月下滑1.1%,分析师此前预估为下滑0.6%.7月下修为增长3.1%.英国8月全球商品贸易逆差扩大至逾98亿英镑,因出口下滑,石油进口上升.将活跃的服务出口算在内,总贸易逆差上升至纪录第二高位.[ID:nSB2038459][GB-ECI-CMN]

但英镑兑欧元上涨,西班牙何时申请求助的不确定性及推动希腊回到救助计划轨道上的会谈缺乏进展,打压欧元表现.

欧元兑英镑EURGBP=D4最新跌0.4%,至0.8059英镑,尽管和周一触及的三周高位0.8100英镑距离不远.

欧元面临9月中峰值0.8114英镑及200天移动均线切入位0.8118英镑强大技术阻力位.

疲弱的经济数据增加英国央行或推出更多量化宽松政策的风险外,它将增加对英国政府无法落实原定减赤计划的忧虑.这将令英国丧失其AAA信贷评等的风险上升.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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