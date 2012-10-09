〔英国债市〕英债期货收平,市场关注西班牙是否寻求救助

路透伦敦10月9日电---英债周二持稳,盘中走势缺乏明确方向,投资人等待西班牙是否寻求救助,多数人士认为这最终不可避免.

在盘中多数时间处于平盘下方后,12月英债期货尾盘跟随德债反弹,因美股受对企业业绩的担忧拖累下挫.

12月英债期货FLGZ2收平,报120.37,可比德债期货跌1个跳动点.

"目前市场呈现出一些观望态势,关注一些事态的进展."Investec固定收益分析师Brian Barry表示,他指的是欧元区情势的发展,包括德国总理梅克尔访问希腊.

欧元区财长表示西班牙还不需要救助,这令市场愈发担心西班牙寻求救助会拖得太久,西班牙公债收益率小涨.

英国标售17.5亿英镑票息为4.25%的2032年到期英债,投标倍数为2.12,上次标售为1.39,得标利率也下跌,给予英债短暂提振.

10年期英债GB10YT=RR收益率持稳,报1.73%,与可比德债收益率差收窄1个基点,至25个基点.

英债市场将可能关注1730GMT英国央行总裁金恩的讲话.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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