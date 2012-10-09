〔美国股市〕ADR下跌,因IMF再次下调全球经济成长预估

路透10月9日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,此前国际货币基金组织(IMF)称全球经济放缓正在恶化,自4月来第二次下调其经济增长预估.

因欧洲仍在努力应对其债务危机及中国经济显示放缓迹象,投资人担忧经济增长步伐.

和经济增长步伐息息相关的金融企业跌幅居前.

全球多国银行股下跌.德意志银行(DB.N)跌2.34%,报40.84美元,瑞信(CS.N)下滑1.9%,报21.82美元.日本三菱UFJ金融集团(MTU.N)下挫2.8%,报4.49美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1.45%,美股标普500指数.SPX下跌0.99%,投资人静待收市后的企业财报季开锣.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑1.55%.亚洲ADR指数.BKAS收低1.34%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫1.24%.

欧洲股市周二在交投淡静中收低,经济数据和企业报告低迷为美国企业第三季财报期开端不佳奠定基调.[.EUCN]

在交投最活跃的ADR之中,矿业巨擘力拓(RIO.N)升0.3%.公司称将进一步削减成本,因短期前景不确定,这包括全球最大的大宗商品消费者中国今年经济增长放缓.

在美国上市的百度(BIDU.O)大跌6.8%,报106.488美元.瑞信将百度评级从"中性"下调至"表现逊于大盘",称因广告市场表现弱于预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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