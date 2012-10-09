〔标题新闻〕英国央行总裁金恩称央行官员可能需要放宽通胀目标以降低未来金融危机的风险

澳新汇市：澳元兑日圆、瑞郎和欧元触及数年高位，高收益资产获青睐
“澳元持稳，关注就业市场的情况，”CommSec首席经济学家Craig James称。“就业人数再度增长，失业率微降，工作时间增长。总之，不错的结果，但并非很好。”
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“澳元持稳，关注就业市场的情况，”CommSec首席经济学家Craig James称。“就业人数再度增长，失业率微降，工作时间增长。总之，不错的结果，但并非很好。”
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 7,750亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/17 14 2.50% 100 2017/2/17 28 2.55% 600 2017/2/19
路透东京2月16日 - 日本财务省的一位官员表示，财务大臣麻生太郎周四与美国新任财长努钦进行电话会谈，不过双方并未讨论汇率问题。