〔标题新闻〕英国央行总裁金恩称央行官员可能需要放宽通胀目标以降低未来金融危机的风险

澳新汇市：澳元兑日圆、瑞郎和欧元触及数年高位，高收益资产获青睐

“澳元持稳，关注就业市场的情况，”CommSec首席经济学家Craig James称。“就业人数再度增长，失业率微降，工作时间增长。总之，不错的结果，但并非很好。”