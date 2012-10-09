〔美国FED〕9月会议上堪萨斯联储希望上调贴现率,波士顿联储希望下调

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿10月9日电---据周二公布的一份美国联邦储备理事会(FED,美联储)9月会议记录显示,堪萨斯和波士顿这两间地区联邦储备银行总裁均要求调整贴现率,尽管美联储维持向银行提供的紧急借贷利率在0.75%不变.
波士顿联邦储备银行要求下降贴现率,而堪萨斯联邦储备银行再次要求上调贴现率.
美联储9月宣布新一轮资产购买计划,每月买入400亿美元抵押贷款支持证券.但美联储宣布维持贴现率不变.
根据8月初至9月初的联储贴现率会议记录,地区联储银行总裁称对短期经济增长前景保持警惕,第二季经济增长年率仅为1.3%.
他们也对近期楼市复苏的迹象抱有希望,但忧虑制造业持续疲弱.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，复星地产控股已从三家银行处获得12.94亿港元(1.67亿美元)18个月期俱乐部贷款。