〔美国FED〕9月会议上堪萨斯联储希望上调贴现率,波士顿联储希望下调

路透华盛顿10月9日电---据周二公布的一份美国联邦储备理事会(FED,美联储)9月会议记录显示,堪萨斯和波士顿这两间地区联邦储备银行总裁均要求调整贴现率,尽管美联储维持向银行提供的紧急借贷利率在0.75%不变.