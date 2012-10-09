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债券 | 2012年 10月 10日 星期三 02:21 BJT

〔美国FED〕9月会议上堪萨斯联储希望上调贴现率,波士顿联储希望下调

路透华盛顿10月9日电---据周二公布的一份美国联邦储备理事会(FED,美联储)9月会议记录显示,堪萨斯和波士顿这两间地区联邦储备银行总裁均要求调整贴现率,尽管美联储维持向银行提供的紧急借贷利率在0.75%不变.

波士顿联邦储备银行要求下降贴现率,而堪萨斯联邦储备银行再次要求上调贴现率.

美联储9月宣布新一轮资产购买计划,每月买入400亿美元抵押贷款支持证券.但美联储宣布维持贴现率不变.

根据8月初至9月初的联储贴现率会议记录,地区联储银行总裁称对短期经济增长前景保持警惕,第二季经济增长年率仅为1.3%.

他们也对近期楼市复苏的迹象抱有希望,但忧虑制造业持续疲弱.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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