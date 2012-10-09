〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡跌至一个月低位,可可期货上涨

路透纽约/伦敦10月9日电---阿拉比卡咖啡周二跌至一个月低位,因风险溢价持续减弱,原因是最大的咖啡种植国巴西的咖啡开花,而可可期货上涨,因持有空头的交易员获利了结.

原糖在迫近两个月高位后持续进行盘整,行业数据显示9月下半月降雨令巴西收割放缓,支持糖价升至两个月高位.

阿拉比卡咖啡下滑3%,因技术性卖出令价格在100天移动均线之下进一步走低.巴西咖啡树开花,显示下一期作物生长开局良好,阿拉比卡咖啡价格因此承压.这导致交易员继续消除天气溢价,稍早对巴西天气干燥的忧虑推高咖啡期价.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收跌3.80美分,或2.3%,报每磅1.6530美元,为9月7日来的最低结算价.为过去五个交易日中第四天收跌.上周该合约触及1.8545美元的10周高位.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货一度跌穿其关键的200天移动均线,至三周低位,之后由跌转升,交易员指出对罗布斯塔咖啡豆的需求仍然强劲.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCX2小升2美元,结算价报每吨2,066美元,盘中跌至2,044美元的三周低位,低于200天移动均线切入位2,056美元.

LIFFE可可期货LCCc2从上日触及的两个半月低位反弹,对科特迪瓦(象牙海岸)的改革愈发充满信心,加上需求疲弱使涨幅受限.

伦敦3月可可期货LCCH3收高23英镑,或1.5%,报每磅1,568英镑,周一跌至1,525英镑.

ICE-12月可可期货CCZ2收升36美元,或1.5%,报每吨2,417美元.成交不旺,部份原因是美国可可商人协会举行高尔夫球活动.

ICE-3月原糖期货SBc1小升0.05美分,或0.2%,收报每磅21.47美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1收升3.30美元,或0.6%,收报每吨598.30美元,盘中触及602.30美元,此为8月7日来的最高水平.(完)