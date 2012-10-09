〔美国股市〕道琼工业指数收低0.81%,Nasdaq指数下跌1.52%

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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路透纽约10月9日电---美国股市周二下跌,科技股领跌,因市场愈发忧虑企业第三季业绩的表现,投行下调了英特尔及其他主要科技企业的评级.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌110.20点,或0.81%,至13,473.45点;标准普尔500指数.SPX小跌14.40点,或0.99%,至1,441.48点.Nasdaq指数.IXIC收低47.33点,或1.52%,至3,065.02点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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