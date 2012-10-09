〔美国债市〕公债价格上涨,投资人聚焦全球经济增长忧虑

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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* 经济增长忧虑及担忧希腊,推动对公债的避险买需
* 美国财政部标售320亿美元的三年债
* 美联储买入18.9亿美元长债
* 长债收益率跌穿200日移动均线
路透纽约10月9日电---美国公债价格周二上涨,因投资人担心全球经济增长低迷及即将开锣的业绩期表现,他们遂从较高风险资产撤出资金,转向避险资产.
国际货币基金组织(IMF)在周二报告中称,希腊将无法实现五年减债目标,而达标是希腊得到1,300亿欧元援助的先决条件.IMF是希腊的主要国际贷款机构之一.
周一IMF警告称,美国经济今明两年将继续温和增长约2%,预期今年欧元区经济萎缩0.4%.IMF也下调今年中国经济增长预估.[IMF-CMN]
IMF下调全球经济增长预估"加重了市场低迷人气,证实了全球经济增长放缓,"道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说,"因此债市回到目前交投区间."
美股三大股指也下滑,因投资人静待企业业绩发布.许多人担忧业绩可能令人失望.
"业绩期将至,市场预计此次不会特别出色,"CRT Capital Group公债策略部主管David Ader说.
"我会看看企业季报会否拉低股市和其他风险资产表现,"Ader说.
汤森路透截止周五的数据显示,标普500指数90家成份股企业下调了财测,21家企业上调财测.财测负面和财测正面之比为4.3:1,为2001年第三季来最弱.
投资人忧虑希腊及担忧全球增长,盖过了周五美国政府报告显示9月失业率降至2009年1月来最低的7.8%的影响.周五美国劳工部非农就业报告显示,失业率下降及报告其他范畴也意外良好,使当日公债被抛售,推升公债收益率(殖利率)至约两周的最高位.
周一因哥伦布纪念日,美国债市休市.
为本周总计660亿美元的公债供应作准备,一级券商卖出其部份公债,降低了对公债的避险胃纳.
此外,周二美国财政部标售320亿美元三年债,得标利率为0.346%.
财政部将在周三和周四分别标售210亿美元10年债和130亿美元30年债.
此外,美联储买入18.9亿美元、于2036年2月至2042年8月到期的公债.美国联邦储备理事会(美联储,FED)透过扭转操作卖出短债,买入长债,以拉低长期借贷成本,扶助经济.
美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦将出席由IMF和日本财务省举行活动,并在0030 GMT发表讲话,主题是主权风险和金融市场.
"市场被许多变动的因素拉扯,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说,"最终公债将在非常狭窄区间交投."
在二级市场,指标10年期公债US10YT=RR价格升5/32,收益率(殖利率)报1.715%,周五尾盘报1.748%,此为9月24日以来最高.
30年期公债US30YT=RR价格升25/32,收益率从周五尾盘的2.9703%降至2.930%.根据路透数据,30年公债收益率跌穿其200日移动均线切入位2.939%.
美国股市下跌,标普500指数.SPX收挫近1%.交易商将聚焦在美股收市后,道指成份股美国铝业(AA.N)公布的业绩.分析师预期美国铝业第三季盈亏相抵.[.NCN]
美国铝业盘后公布第三季持续经营业务每股亏损为0.13美元,不包括特殊项目的持续经营业务每股收益为0.03美元.营收为58亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第三季营收为55.4亿美元,每股收益为0美元.[AA.N-CMN]
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-) 0.266
五年期公债US5YT=RR 99-26/32 (+02/32) 0.662
10年期公债US10YT=RR 99-06/32 (+05/32) 1.715
30年期公债US30YT=RR 96-14/32 (+25/32) 2.930(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
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