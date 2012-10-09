〔纽约期市〕ICE期棉在清淡交投中小升,市场呈盘整走势

路透纽约10月9日电---棉花期货周二在交投清淡中上涨,仍陷入区间交投,呈盘整走势,因在上周期棉跌至两个月低位后,投资人静待新的基本面消息.

洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2结算价小升0.06美分,或0.1%,报每磅71.84美分.

指标合约交投介于71.41-72.53美分,在100日移动均线切入位72.39美分的略上方遇到阻力.

商品市场也上涨,油价升至三周高位,且推高汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB,因中东紧张局势升级.

"我认为在棉花供需报告出炉前,棉花期货将仍处于区间交投,"Flanagan Trading Corp分析师John Flanagan说.

市场静待周四美国农业部公布的月度报告,寻找美国主要棉花种植区德州西部的新作棉花是否因近期降雨而受损的迹象.

中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周二称,预计2012年全国棉花实际产量690万吨左右,比上年减少30万吨,减幅4.2%.[ID:nSB2037713](完)