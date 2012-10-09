版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 04:49 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元收平,IMF下调经济预估抵消油价大涨及中国希望

路透多伦多10月9日电---加元兑美元周二回吐稍早升幅,仅小幅收高,因国际货币基金组织(IMF)对全球经济成长放缓提出警告令加元承压,抵消油价大涨和押注中国将刺激需求带来的支撑.

IMF称全球经济放缓正在恶化,并自4月来第二次下调经济成长预估.IMF警告欧美政策制定者若无法修复经济问题,可能令下滑延长.

IMF还表示加拿大今明两年经济成长将较之前预估缓慢.

加元兑美元CAD=D4收报0.9786加元或1.0219美元,上周五收报0.9789加元或1.0216美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐