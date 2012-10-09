〔加拿大汇市〕加元兑美元收平,IMF下调经济预估抵消油价大涨及中国希望

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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路透多伦多10月9日电---加元兑美元周二回吐稍早升幅,仅小幅收高,因国际货币基金组织(IMF)对全球经济成长放缓提出警告令加元承压,抵消油价大涨和押注中国将刺激需求带来的支撑.
IMF称全球经济放缓正在恶化,并自4月来第二次下调经济成长预估.IMF警告欧美政策制定者若无法修复经济问题,可能令下滑延长.
IMF还表示加拿大今明两年经济成长将较之前预估缓慢.
加元兑美元CAD=D4收报0.9786加元或1.0219美元,上周五收报0.9789加元或1.0216美元.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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