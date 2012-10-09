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市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 05:12 BJT

〔美股盘后〕雪佛龙下挫2%,此前更新第三季中期预估

路透纽约10月9日电---雪佛龙(CVX.N)周二在美股盘后交易中下挫2%,此前该公司更新第三季中期预估,称第三季盈利将较第二季明显下滑.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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