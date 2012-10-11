〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月11日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
10/05/12 较上周 较上年 10/05/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 364.6 1.6 24.1 366.4 1.7 28.7
馏分油 120.8 -6.2 -31.1 120.9 -3.2 -33.1
汽油 200.3 2.5 -10.9 195.4 -0.5 -14.2
取暖油 27.5 -0.5 -11.7 25.8 -1.6 -13.5
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.9 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 42.6 -1.2 -4.3 44.1 -0.3 -2.7
原油日加工量 14.7 -0.2 0.4 14.7 -0.1 0.2
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加80万桶,汽油库存持平,馏分油库存减少50万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 于春红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。