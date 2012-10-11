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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 23:10 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透10月11日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

10/05/12 较上周 较上年 10/05/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 364.6 1.6 24.1 366.4 1.7 28.7

馏分油 120.8 -6.2 -31.1 120.9 -3.2 -33.1

汽油 200.3 2.5 -10.9 195.4 -0.5 -14.2

取暖油 27.5 -0.5 -11.7 25.8 -1.6 -13.5

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.9 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 42.6 -1.2 -4.3 44.1 -0.3 -2.7

原油日加工量 14.7 -0.2 0.4 14.7 -0.1 0.2

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加80万桶,汽油库存持平,馏分油库存减少50万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 于春红

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