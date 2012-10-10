〔EIA月报〕EIA下调今明两年全球石油日需求增幅预估

路透10月10日电---美国能源资料协会(EIA)周三下调今明两年全球原油需求增长预估,且上调对非石油输出国组织(OPEC)成员国的产量预估.

EIA在其月报中,将2012年全球原油日需求增长预估下调4.5万桶,至79万桶,且下调明年日需求增长预估8万桶至92万桶.

根据EIA在10月的预估,2012年全球消费料为日均需求8,905万桶,低于9月时预估的日均需求8,909.5万桶.

EIA将2013年全球石油日需求预估下调至9,001万桶,之前预估为9,009.5万桶.

EIA也上调2012年非OPEC成员国原油日产量增幅预估6万桶,较2011年日产量多57万桶,9月时的年增幅预估为51万桶.(完)