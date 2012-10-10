〔EIA月报〕EIA下调今明两年全球石油日需求增幅预估

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月10日电---美国能源资料协会(EIA)周三下调今明两年全球原油需求增长预估,且上调对非石油输出国组织(OPEC)成员国的产量预估.
EIA在其月报中,将2012年全球原油日需求增长预估下调4.5万桶,至79万桶,且下调明年日需求增长预估8万桶至92万桶.
根据EIA在10月的预估,2012年全球消费料为日均需求8,905万桶,低于9月时预估的日均需求8,909.5万桶.
EIA将2013年全球石油日需求预估下调至9,001万桶,之前预估为9,009.5万桶.
EIA也上调2012年非OPEC成员国原油日产量增幅预估6万桶,较2011年日产量多57万桶,9月时的年增幅预估为51万桶.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。