〔美国数据〕2012财政年度预算赤字连续第四年超过1万亿美元

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因美元上涨
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透华盛顿10月12日电---美国财政部周五公布,2012财政年度最后一个月录得预算盈余,不过收入小幅增加,未能使美国避免连续第四个财政年度赤字超过1万亿美元.
财政部周五表示,2012财政年度赤字为1.089兆(万亿)美元,略低于上个财年度的赤字1.297万亿美元,主要原因是企业税收增加和支出减少.
美国9月预算盈余为750亿美元,高于分析师原本预期的盈余420亿美元,为截止9月30日的2012财政年度内第二个月录得盈余的月份.
美国奥巴马政府在2012财政年度支出3.538万亿美元,较上个财政年度少1.7%,因为刺激政策到期,经济走强,伊拉克军事行动结束,以及继续从阿富汗撤军.
强劲的税收推动2012财政年度政府收入增至2.449万亿美元,较2011财政年度增加6.4%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
路透调查周四显示，预计兰特涨势已接近尾声，因对新兴市场资产的需求减弱，与此同时，执政党准备选举新领导层，导致南非政治风险加剧。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)