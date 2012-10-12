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货币新闻 | 2012年 10月 13日 星期六 03:42 BJT

〔美国数据〕2012财政年度预算赤字连续第四年超过1万亿美元

路透华盛顿10月12日电---美国财政部周五公布,2012财政年度最后一个月录得预算盈余,不过收入小幅增加,未能使美国避免连续第四个财政年度赤字超过1万亿美元.

财政部周五表示,2012财政年度赤字为1.089兆(万亿)美元,略低于上个财年度的赤字1.297万亿美元,主要原因是企业税收增加和支出减少.

美国9月预算盈余为750亿美元,高于分析师原本预期的盈余420亿美元,为截止9月30日的2012财政年度内第二个月录得盈余的月份.

美国奥巴马政府在2012财政年度支出3.538万亿美元,较上个财政年度少1.7%,因为刺激政策到期,经济走强,伊拉克军事行动结束,以及继续从阿富汗撤军.

强劲的税收推动2012财政年度政府收入增至2.449万亿美元,较2011财政年度增加6.4%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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