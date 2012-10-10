版本:
中国
债券 | 2012年 10月 10日 星期三 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.115%,投标倍数为4.17

路透华盛顿10月10日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.115

中值 0.110

低值 0.100

投资 0.117

价格/得标

价格 99.991056

高值得标比率 82.96%

投标倍数 4.17

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,001,261,600

总投标 166,751,221,600

竞争性投标得标 39,748,254,000

非竞争性投标得标 253,007,600

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/10/11

到期日 2012/11/08

CUSIP码 9127956S5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐