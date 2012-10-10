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货币新闻 | 2012年 10月 11日 星期四 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为1.700%,投标倍数为3.26

路透华盛顿10月10日电---美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.700

中值 1.680

低值 1.614

价格/得标

价格 99.321876

高值得标比率 6.04%

投标倍数 3.26

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 21,000,029,300

总投标 68,364,486,900

竞争性投标得标 20,987,142,400

非竞争性投标得标 12,886,900

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/10/15

到期日 2022/08/15

CUSIP码 912828TJ9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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