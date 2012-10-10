〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为1.700%,投标倍数为3.26

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透华盛顿10月10日电---美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.700
中值 1.680
低值 1.614
价格/得标
价格 99.321876
高值得标比率 6.04%
投标倍数 3.26
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 21,000,029,300
总投标 68,364,486,900
竞争性投标得标 20,987,142,400
非竞争性投标得标 12,886,900
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/10/15
到期日 2022/08/15
CUSIP码 912828TJ9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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