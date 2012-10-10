〔韩国数据〕9月PPI按年增长1.0%,较8月增长0.3%加快

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透首尔10月11日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国9月生产者物价通胀连续第二个月加快,但因经济下滑而保持不振,几小时后韩国央行将举行政策会议.
央行表示,9月生产者物价指数(PPI)较上年同期升1.0%,为5月来最大增幅,8月为上升0.3%,7月为下滑0.1%.
数据显示,韩国9月生产者物价指数(PPI)较上月增长0.7%,8月为增长0.7%.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
9月 8月 9月 8月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI 0.7 0.7 1.0 0.3
主要类别
农渔林产品 5.9 5.5 7.4 -2.9
工业产品 0.7 0.6 0.0 -0.2
电力,自来水,燃气 -0.1 2.7 7.5 7.8
服务业 0.0 0.1 1.3 1.0
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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