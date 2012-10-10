〔韩国数据〕9月PPI按年增长1.0%,较8月增长0.3%加快

路透首尔10月11日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国9月生产者物价通胀连续第二个月加快,但因经济下滑而保持不振,几小时后韩国央行将举行政策会议.

央行表示,9月生产者物价指数(PPI)较上年同期升1.0%,为5月来最大增幅,8月为上升0.3%,7月为下滑0.1%.

数据显示,韩国9月生产者物价指数(PPI)较上月增长0.7%,8月为增长0.7%.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

9月 8月 9月 8月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.7 0.7 1.0 0.3

主要类别

农渔林产品 5.9 5.5 7.4 -2.9

工业产品 0.7 0.6 0.0 -0.2

电力,自来水,燃气 -0.1 2.7 7.5 7.8

服务业 0.0 0.1 1.3 1.0

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)

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