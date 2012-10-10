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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 00:02 BJT

〔标题新闻〕今年全球精炼铜供应缺口约40万吨,但明年预计将出现供过于求-ICSG

ICSG为国际铜业研究组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8LALH2]

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