〔欧洲汇市〕英镑小涨,但维持涨势可能有困难

* 英镑脱离低点,但可能容易回软

* 交易商指在1.6030美元上方有止损单

* 欧元/英镑走软,因传闻有英国企业抛售

路透伦敦10月10日电---英镑兑美元周三小涨,因在英镑三日连跌,兑美元挫至一个月低点后,有主权投资人买入.

但预计英镑升势将是暂时性的,因英国经济疲弱,且进一步收紧财政令英国央行下月追加量化宽松政策的压力加重,都令英镑承压.

英镑兑美元GBP=D4小涨至1.6015美元,周二一度挫至9月10日来最低的1.5975美元.交易商称在1.6030美元有止损单,而支撑位在1.5960美元左右,这是英镑自7月低点至9月21日高位1.6310升势的38.2%回档位.

瑞银汇市策略师Geoffrey Yu表示,倾向作空英镑/美元,因财政和货币基本面预示英镑将继续承压,即使经济复苏.

国际货币基金组织(IMF)本周下调英国经济成长预估,预计今年全年英国经济将萎缩.

英镑兑欧元EURGBP=D4当日持稳,报0.8052英镑,欧元脱离周一触及的0.8100英镑三周高位,在9月中高位0.8114英镑和200日移动均线切入位0.8118英镑遭遇强劲技术阻力.

交易商称,传闻盘中稍早一英国企业对英镑/欧元有需求,给英镑提供了支撑.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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