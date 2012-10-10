〔欧洲汇市〕英镑小涨,但维持涨势可能有困难

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 英镑脱离低点,但可能容易回软
* 交易商指在1.6030美元上方有止损单
* 欧元/英镑走软,因传闻有英国企业抛售
路透伦敦10月10日电---英镑兑美元周三小涨,因在英镑三日连跌,兑美元挫至一个月低点后,有主权投资人买入.
但预计英镑升势将是暂时性的,因英国经济疲弱,且进一步收紧财政令英国央行下月追加量化宽松政策的压力加重,都令英镑承压.
英镑兑美元GBP=D4小涨至1.6015美元,周二一度挫至9月10日来最低的1.5975美元.交易商称在1.6030美元有止损单,而支撑位在1.5960美元左右,这是英镑自7月低点至9月21日高位1.6310升势的38.2%回档位.
瑞银汇市策略师Geoffrey Yu表示,倾向作空英镑/美元,因财政和货币基本面预示英镑将继续承压,即使经济复苏.
国际货币基金组织(IMF)本周下调英国经济成长预估,预计今年全年英国经济将萎缩.
英镑兑欧元EURGBP=D4当日持稳,报0.8052英镑,欧元脱离周一触及的0.8100英镑三周高位,在9月中高位0.8114英镑和200日移动均线切入位0.8118英镑遭遇强劲技术阻力.
交易商称,传闻盘中稍早一英国企业对英镑/欧元有需求,给英镑提供了支撑.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选