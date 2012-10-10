〔英国债市〕英债表现落后于德债,因英国放宽银行规定及德债标售强劲

路透伦敦10月10日电---英债周三跌幅多于德债,因英国放松银行资本和流动性规定,英债因此承压,而德债今日标售需求强劲.

12月英债期货FLGZ2下挫46个跳动点,报119.91,可比德债期货跌15个跳动点.

英国金融监管机构称,已放宽对银行的资本和流动性规定,作为刺激借贷的努力.消息提振银行股上涨.

"银行在过去四年不断增加的流动性缓冲,用来买入了很多避险产品,银行目前卖出部份这些避险资产,由于容许银行卖出,降低所持的流动性缓冲资产,取而代之将资金借出,"苏格兰皇家银行利率策略部主管Andrew Roberts说."这是英债市场略为走软的原因."

Roberts补充说,英国央行总裁金恩周二的讲话也令一些市场人士忧虑央行在11月会否扩大其英债购买计划.

金恩表示,货币政策不能永久地支撑英国经济,而且当全球其他多数国家都在追求以出口拉动经济成长时,这种策略对经济的作用就将很难实现.继爆发20世纪30年代以来最严重的金融危机后,英国央行已累计购买近3,750亿英镑(6,000亿美元)的公债来支撑英国经济.金恩称,当下没有阻止英国央行继续这么做的障碍.[ID:nSB2039659]

同时,德国标售五年期公债,需求规模比供应多超过一倍,德债因此缩减跌幅.

"德债标售需求强劲,因市场有很多现金,所以有利德债,"Lloyds策略师Eric Wand说.

只要西班牙可能申请救助的疑问犹在,交易员就不愿意大量建仓.企业季报伊始,且对全球经济体质的不确定性也令市场背景更黯淡.

10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)升5个跳动点,至1.777%,与可比德债收益率差走宽3个基点,至28个基点.

在本月稍后30年期英债银团发售前,20年期或以上的英债表现落后于短期英债,Lloyds策略师指出,这是因为"市场认知是今年可能有更多的供应,因财政情况恶化."(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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