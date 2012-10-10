〔欧元债市〕西班牙寻求救助的不确定性令西班牙和德国公债困于区间交投

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
* 西班牙公债收益率区间交投,因救助不确定性主导市场
* 德国公债标售需求强劲,凸显投资人避险需求
* 德债小跌,走势同美债一致
路透伦敦10月10日电---对市场普遍预期的西班牙寻求救助时机的不确定性,周三令西班牙和德国公债收益率在清淡交投中困于区间内.
德国标售31亿欧元五年期公债获得强劲需求,得益于对西班牙救助疑虑持续,投资人重燃对避险资产的兴致.
但投资人仍对卖出西班牙和意大利公债犹豫不决,因欧洲央行暗示如果西班牙寻求金援,将可能不设限的买入主权债.
"任何收益率大幅回升都是买入的机会,"RBC Capital Markets欧洲利率策略部门主管Peter Schaffrik表示.
"因为,我认为中期来看西班牙将寻求救助,欧洲央行将控制收益率回升."他表示.
10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌1个基点,报5.83%.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB持平于5.11%.
意大利财政部周四将标售高达60亿欧元2015-2025年到期的公债.意大利今日标售的一年期公债得标利率上升,但仍远低于6月中略低于4%的水准.
德国标售31亿欧元五年期公债,认购倍数为2.2,高于今年均值1.9和9月的1.4.
二级市场,德国五年期公债DE5YT=TWEB收益率持稳,报0.54%,10年期公债DE10YT=TWEB收益率升2.2个基点,报1.50%.
德债期货FGBLc1跌15个跳动点,报141.23,小幅承压,跟随美国公债在10年期公债标售前的跌势.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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