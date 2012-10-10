〔芝加哥期市〕CBOT小麦连续第三天收涨,因担心澳洲天气和法国供应紧张

路透10月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小升,连涨第三天,交易商称因忧虑天气不佳限制澳洲作物产量,且法国小麦供应紧张.

CBOT小麦在过去三天累计升1.6%.

农业机构FranceAgriMer周三下调本季法国软麦最终库存预估至至少13年来的最低位,上调出口预估至950万吨,上月时的出口预估为900万吨.

俄罗斯总统普京称没有在讨论实施谷物出口限制,尽管他担心谷物价格不断上升.

分析师预期,周四早上美国农业部报告将显示2012/13年小麦最终库存为6.3亿蒲式耳,低于之前政府预估的6.98亿蒲式耳.

交易商周三称,韩国饲料商协会(Feed Leaders Committee)透过周二结束的标购买入55,000吨小麦饲料.

CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收高5-1/2美分,结算价报8.69-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为64,271口.(完)

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