〔纽约期市〕ICE期棉在美国农业部月度报告公布前小涨

路透纽约10月10日电---棉花期货周三在淡静交投中小涨,在美国农业部月度作物报告发布前,投资人离场观望,静待交投指引.

洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2结算价小升0.26美分,报每磅72.10美分.路透初步数据显示,成交量较250日均值低40%.

指标12月期棉在71.66-72.31美分的区间内交投,在略高于100日移动均线切入位72.36美分遭遇阻力.

棉花市场在等待美国农业部周四将发布的月度报告,寻找美国主要棉花种植区德州西部的新作棉花是否因近期降雨而受损的迹象.

但分析师表示,在同年底收割相关的卖压消退前,期棉可能陷于区间交投.

中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周二称,预计2012年全国棉花实际产量690万吨左右,比上年减少30万吨,减幅4.2%.[ID:nSB2037713](完)