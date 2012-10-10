〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货跌至一周低位,料USDA供需报告显示产量增加

路透10月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至一周低位,因交易商在周四美国农业部(USDA)公布月度供需报告前.预计报告将显示美国大豆产量多于上月预期.

对巴西迎来降雨的预期也为市场施加更多压力.巴西天气预报机构Somar说,一冷锋正向巴西中部移动,很可能给巴西的大豆种植带带来更大降雨,巴西农户的小麦播种面积预计达创纪录水平.

指标11月大豆合约SX2跌穿位于15.41美元附近的100天移动均后,大豆的技术卖盘加剧.

USDA周二稍晚称,美国大豆上周优良率为37%,高于之前一周的35%.USDA称大豆收割率为58%,略低于市场预期,但远高于平常水平.

USDA称,民间出口商报导销售12万吨于2012/13年交付的美国大豆往中国.大豆市场对此消息没有反应.

CBOT称,没有10月豆粕合约交割,有550口10月豆油合约交割.10月豆粕和10月豆油合约将在周五到期.

USDA周四将公布10月供需报告,路透访问的分析师预估均值为美国大豆产量将达27.64亿蒲式耳,高于USDA在9月预估的26.34亿.单产预估均值为每英亩37.006蒲式耳,高于USDA在9月时的预估每英亩35.3蒲式耳.

指标CBOT-11月大豆合约SX2收低26-3/4美分,报每蒲式耳15.23-1/4美元.

10月豆粕合约SMc1收跌8美元,报每短吨470.10美元.

10月豆油合约BOc1收低0.65美分,报每磅50.17美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为281,969口,豆粕期货为70,222口,豆油期货为144,064口.(完)

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