〔美国债市〕公债价格在淡静交投中上涨,因全球经济成长忧虑

* IMF警告欧债危机威胁全球经济成长

* 美国标售210亿美元10年期公债

* 美联储卖出78亿美元短债

路透纽约10月10日电---美国公债价格周三上涨,因投资人担心全球经济体质,且有多头逼空行情.

盘中稍早,交易商沽出公债,为210亿美元10年期公债标售作准备,这是本周660亿美元附息公债标售的一部分.公债标售后,美国公债价格收复失地.

"有一些空头回补,这也帮助标售获得不错的需求."Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示.

她表示,公债价格走高进一步刺激空头回补.但成交保持清淡.

野村策略师在研究报告中表示,今日标售结果强劲,非交易商需求"显示在目前水准对10年期公债有普遍的需求".

交易商称,对包括欧债危机在内的全球经济的担忧支撑避险美债.

国际货币基金组织(IMF)周三在报告中对欧洲政策制定者未能重振信心提出严厉批评.

"忧虑因素犹存.IMF强调了欧洲的坏消息以及其对全球经济的冲击."Sterne Agee & Leach首席固定收益策略师Sharon Stark表示.

本周将在东京召开半年度会议的IMF下调了全球经济成长预估,并称欧元区经济今年可能萎缩.IMF还表示,欧债危机是全球金融体质的最大风险.

Stark称,这一低迷的观点,加上美国铝业、雪佛龙等多家美国大型企业对未来盈利的预警应能支撑本周对较长期公债供应的需求.

周四,美国财政部将标售130亿美元30年期公债,完成本周公债发售.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三还出售了78亿美元2014年4月至2015年2月到期的公债,这是其扭转操作的一部分.美联储透过扭转操作卖出短债,买入长债,以拉低长期借贷成本,扶助经济.

另外,美联储在其9月褐皮书中报告,多数联储地区经济小幅扩张,但部分地区仍面临就业市场疲弱和紧张的局面.[ID:nSB8571067]

Sterne的Stark称,褐皮书是根据联储12个地区银行收集的信息编制,可能将为美联储政策制定者10月23-24日会议提供"讨论的基础".

周三,明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、美联储理事塔鲁洛和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔分别在不同的场合发表讲话.

柯薛拉柯塔敦促美联储发布决策者一致预期,以帮助公众更好地理解未来政策走向.上月,他曾建议美联储维持近零利率直至失业率降至5.5%之下.

周二,美联储副主席叶伦表示,较低的短期利率对支撑美国经济是必要的.

在二级市场,指标10年期公债US10YT=RR价格升9/32,收益率(殖利率)报1.684%,周二尾盘报1.7130%.

30年期公债US30YT=RR价格升23/32,收益率从周二尾盘的2.925%降至2.889%.

-----------------------1959 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-) 0.266

五年期公债US5YT=RR 99-27/32 (+01/32) 0.659

10年期公债US10YT=RR 99-15/32 (+09/32) 1.684

30年期公债US30YT=RR 97-08/32 (+23/32) 2.889 (完)

--编译 李军;审校 母红

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