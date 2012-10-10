〔美国股市〕ADR走低,因企业获利前景疲弱

路透10月10日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三走低,第三季业绩期开局喜忧参半.

美国铝业(AA.N)股票重挫4.6%,之前该公司调降需求预期.雪佛龙(CVX.N)也发布获利预警,股价急跌4.2%.

投资者一直担心中国成长放缓和欧债危机会影响企业获利,而作为首家公布业绩的道指成份股,市场认为美铝的财报为业绩期设定了基调.

"美铝的业绩并不是非常糟,但也算不上精彩还将继续那样的数据.业绩数据并不重要,重要的是企业在公布业绩时都说了些什么?"

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.48%,美股标普500指数.SPX下跌0.62%.

材料股受压最重.力拓(RIO.N)跌0.14%,中国兖州煤业YZC.N收挫0.32%.中国铝业(ACH.N)回落0.2%.BP Plc (BP.N)下跌0.55%,因油价下挫1%.

欧洲银行股得以幸免,之前英国金融监管机构放宽了针对银行的资本和流动性规定,以促进借贷并提振经济.Lloyds Banking Group (LYG.N)劲升5.15%.

中国太阳能企业受压.天合光能(TSL.N)挫0.21%.尚德电力STP.N回落4.8%.赛维LDKLDK.N下跌1.9%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.39%.亚洲ADR指数.BKAS收低0.6%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫0.69%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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