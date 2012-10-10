〔美国股市〕ADR走低,因企业获利前景疲弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月10日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三走低,第三季业绩期开局喜忧参半.
美国铝业(AA.N)股票重挫4.6%,之前该公司调降需求预期.雪佛龙(CVX.N)也发布获利预警,股价急跌4.2%.
投资者一直担心中国成长放缓和欧债危机会影响企业获利,而作为首家公布业绩的道指成份股,市场认为美铝的财报为业绩期设定了基调.
"美铝的业绩并不是非常糟,但也算不上精彩还将继续那样的数据.业绩数据并不重要,重要的是企业在公布业绩时都说了些什么?"
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.48%,美股标普500指数.SPX下跌0.62%.
材料股受压最重.力拓(RIO.N)跌0.14%,中国兖州煤业YZC.N收挫0.32%.中国铝业(ACH.N)回落0.2%.BP Plc (BP.N)下跌0.55%,因油价下挫1%.
欧洲银行股得以幸免,之前英国金融监管机构放宽了针对银行的资本和流动性规定,以促进借贷并提振经济.Lloyds Banking Group (LYG.N)劲升5.15%.
中国太阳能企业受压.天合光能(TSL.N)挫0.21%.尚德电力STP.N回落4.8%.赛维LDKLDK.N下跌1.9%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.39%.亚洲ADR指数.BKAS收低0.6%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫0.69%.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。