〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至四日低位,因谨慎情绪渐浓和金属价格下跌

路透多伦多10月10日电---加元兑美元周三触及四天来的最低水平,因对全球经济成长的忧虑加重.

全球股市和商品市场也下跌,因企业警告增长放缓加重了对全球经济迟滞的担忧.地缘政治紧张局势升级及怀疑中国经济反弹的能力,也令市场承压.

国际货币基金组织(IMF)的消息也是令人气低迷的因素之一.IMF在半年度报告表示,欧债危机对全球金融稳定的威胁上升,信心"非常脆弱".

加元兑美元CAD=D4收报0.9807加元或1.0197美元,周二收报0.9786加元或1.0219美元.加元一度触及0.9817加元,此为10月4日来的最低.

一策略师预期,加元兑美元在年底将跌至平价,下周交投将介于0.9880至0.9745加元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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