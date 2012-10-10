〔加拿大股市〕收在五周低点,因美国企业季报而承压

路透多伦多10月10日电---加拿大股市主要股指周三触及约五周来的最低收位,因金融股和能源股下跌,此前美国企业开始公布业绩,为全球经济带来好坏不一的消息.

美国铝业(AA.N)为美国企业业绩期揭开帷幕,该公司公布季度净亏损,且表示中国消费前景减弱,而雪佛龙(CVX.N)发布获利警告,拉低能源股表现.这些负面消息因百胜集团的业绩而部份抵销.肯德基母公司百胜集团(YUM.N)上调其全年财测,该公司称在中国营收表现理想,尽管中国经济放缓.[.NCN]

在多伦多证交所S&P/TSX综合指数中,和经济成长息息相关的循环景气股对大盘的拖累最大,例如,能源股跌1%,金融股下滑0.6%.

金矿板块升幅居前,上日遭遇大举抛售.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌61.15点,或0.5%,至12,212.42点,为9月6日来最低收位.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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