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亚洲 | 2012年 10月 11日 星期四 11:59 BJT

《汇市简讯》美元指数暂受限于波林格区间上缘,但有望上看80.70

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* 美元指数稍早重探80.20为时短暂,因为欧元逆转上涨

* 波林格区间上缘80.25构成阻力,上日低点79.83是支撑

* 动能指标向上,波林格区间上端往上移

* 目标为80.70,此处是200日移动均线切入点,也是7-9月跌势的38.2%回档点

* 浏览技术图形,请点选(link.reuters.com/wef33t)(完)

--编译 沈以文;审校 戴素萍

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