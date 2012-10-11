版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 15:23 BJT

〔标题新闻〕西班牙9月通胀率增至3.4%反映增值税上调影响,核心CPI较上年同期升2.1%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E8I501U]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐