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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.904%,投标倍数为2.49

路透华盛顿10月11日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.904

中值 2.844

低值 2.797

价格/得标

价格 96.936227

高值得标比率 96.46%

投标倍数 2.49

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,014,200

总投标 32,369,563,200

竞争性投标得标 12,994,701,000

非竞争性投标得标 5,313,200

FED附加 0

初级市场交易商投标 23,084,000,000

初级市场交易商得标 7,707,451,000

直接投标 4,912,000,000

直接投标得标 1,840,000,000

间接投标 4,368,250,000

间接投标得标 3,447,250,000

发行细节

发行日 2012/10/15

到期日 2042/08/15

CUSIP码 912810QX9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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