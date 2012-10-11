〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为2.904%,投标倍数为2.49

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
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路透华盛顿10月11日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.904
中值 2.844
低值 2.797
价格/得标
价格 96.936227
高值得标比率 96.46%
投标倍数 2.49
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 13,000,014,200
总投标 32,369,563,200
竞争性投标得标 12,994,701,000
非竞争性投标得标 5,313,200
FED附加 0
初级市场交易商投标 23,084,000,000
初级市场交易商得标 7,707,451,000
直接投标 4,912,000,000
直接投标得标 1,840,000,000
间接投标 4,368,250,000
间接投标得标 3,447,250,000
发行细节
发行日 2012/10/15
到期日 2042/08/15
CUSIP码 912810QX9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
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