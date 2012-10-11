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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 04:25 BJT

〔美国股市〕ADR上涨,因美国劳工市场数据强劲

路透10月11日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,因就业市场数据意外强劲,扶助缓解对经济放缓的忧虑.

美国最近一周初请失业金人数意外降至逾四年半来的最低位,上周美国公布的9月失业率也意外下降.

投资人忧虑中国经济放缓和欧债危机可能对美国产生的影响,且其他经济指标也发出好坏不一的信号.

"初请失业金人数数据相当强劲,申请人数的确大幅减少.我们开始听到企业招聘的消息,这是市场所期待的,"Hightower Advisors董事总经理Jordan Waxman说.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收升0.7%,纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR升0.57%.亚洲ADR指数.BKAS收涨1%.美股标普500指数.SPX小升0.02%.

外国企业在美国挂牌交易的ADR普遍上涨,但金融类和能源类ADR表现特别凌厉.两者均和经济成长息息相关.

巴克莱(BCS.N)升3.78%,报14.82美元,汇丰控股HBC.N涨1.21%,报47.78美元.韩国友利金融控股(WF.N)攀升1.78%,报28.56美元.日本三菱UFJ金融集团(MTU.N)升0.89%,报4.54美元.

美国原油一度上扬1.5%,提振BP Plc (BP.N)升0.79%,中国石油化工股份有限公司(SNP.N)涨2.09%.Petroleo Brasil(PBR.N)攀升1.51%.

拉丁美洲ADR指数.BKLA收高0.83%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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