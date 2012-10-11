〔美国股市〕ADR上涨,因美国劳工市场数据强劲

更正 - 日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日元走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透10月11日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,因就业市场数据意外强劲,扶助缓解对经济放缓的忧虑.
美国最近一周初请失业金人数意外降至逾四年半来的最低位,上周美国公布的9月失业率也意外下降.
投资人忧虑中国经济放缓和欧债危机可能对美国产生的影响,且其他经济指标也发出好坏不一的信号.
"初请失业金人数数据相当强劲,申请人数的确大幅减少.我们开始听到企业招聘的消息,这是市场所期待的,"Hightower Advisors董事总经理Jordan Waxman说.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收升0.7%,纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR升0.57%.亚洲ADR指数.BKAS收涨1%.美股标普500指数.SPX小升0.02%.
外国企业在美国挂牌交易的ADR普遍上涨,但金融类和能源类ADR表现特别凌厉.两者均和经济成长息息相关.
巴克莱(BCS.N)升3.78%,报14.82美元,汇丰控股HBC.N涨1.21%,报47.78美元.韩国友利金融控股(WF.N)攀升1.78%,报28.56美元.日本三菱UFJ金融集团(MTU.N)升0.89%,报4.54美元.
美国原油一度上扬1.5%,提振BP Plc (BP.N)升0.79%,中国石油化工股份有限公司(SNP.N)涨2.09%.Petroleo Brasil(PBR.N)攀升1.51%.
拉丁美洲ADR指数.BKLA收高0.83%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美