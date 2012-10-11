〔欧元债市〕西班牙收益率转跌,评等遭下调的影响转瞬即逝

* 西班牙公债收复稍早评等遭下调后的失地

* 意大利公债标售获得强劲需求,但收益率上升

路透伦敦10月11日电---西班牙公债收益率周四尾盘转跌,因投资人在稍早因标准普尔下调西班牙评等令西班牙公债遭抛售后回场低吸.

分析师也表示,鉴于欧洲央行可能不设限购债的前景,很难让投资人沽出西班牙公债仓位.反而是任何收益率上升都会被视为买入的良机.

标准普尔周三调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高于垃圾级别,指因经济衰退加深限制西班牙政府的政策选项.[ID:nSB2042035]

欧洲央行购债的先决条件是西班牙寻求救助,尽管西班牙对此一直犹豫不决,但干预的承诺已足以令西班牙公债收益率在近几周陷于窄幅区间交投.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌4.4个基点,报5.78%,稍早一度升至5.96%,两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB跌5.3个基点,报3.27%,脱离3.58%的日高.

分析师表示,西班牙评等被下调对市场的影响转瞬即逝凸显欧洲央行干预承诺的心理冲击,这也支撑了稍早对意大利公债发售的需求.

意大利标售60亿欧元公债,得标利率高于一个月前标售水准,但仍获得强劲需求.

二级市场,10年期和两年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB IT2YT=TWEB分别降至5.03%和2.48%.

德债期货FGBLc1跌8个跳动点,报141.15,跟随美国公债小幅承压.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>