〔金属期市〕期铜受美元下滑带动反弹,但因成长忧虑而受限

更正 - 日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日元走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
* 期铜从两周低点反弹
* 中国的铜生产商考虑第四季出口-分析师
* 印尼官员表示9月锡出口跳升75%
* 美元下滑,支撑商品市场
路透伦敦10月11日电---铜价周四自两周低点反弹,因美元下滑,但升势可能受限,因投资人担心中国经济成长前景以及欧债危机.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高0.9%,报每吨8,239.50美元,稍早触及两周低点8,105美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收高3.35美分,报每磅3.7515美元,盘中交投区间为3.6920-3.7785美元.
美元指数.DXY下跌,欧元上涨,扶助期铜反弹.
工业金属周三下滑,因中国公布的汽车销售数据令人失望,经济放缓和燃油成本不断上升已经令中国这一全球最大的汽车市场苦不堪言.
之后,美国铝业(AA.N)宣布下调需求预估.
Capital Economics分析师Ross Strachan表示,铜价可能在本周末中国发布贸易数据及下周发布国内生产总值(GDP)数据后承压.
"我认为有可能中国GDP数据不及部分市场人士预期,这会拉低金属价格."Strachan称.
国际铜业研究组织(ICSG)周三表示,需求成长不振以及铜矿供应增加将令明年铜市供应过剩45.8万吨,之前三年均为供不应求.
一中国铜分析师表示,第四季中国需求可能保持低迷,一些生产商正考虑进一步出口盈余库存.
全球最大锡出口商印尼恢复锡出运可能令锡价在9月大涨超过10%承压.印尼一贸易官员表示,上月该国精炼锡出口增加75%,至9,874.47吨,8月为5,645.87吨.
LME三个月期锡CMSN3收高0.3%,报21,900美元.
其他金属方面,三个月期铝CMAL3收盘没有成交,最后买价为2,015美元,较周三收盘升6美元.三个月期锌CMZN3跌0.4%,收报每吨1,967美元.三个月期铅CMPB3跌0.6%,收报每吨2,183美元.三个月期镍CMNI3升0.3%,收报每吨17,725美元.
以下为1607GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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LME期铝 2016.75 7.75 +0.39 2020.00 -0.16
LME期铜 8233.00 68.00 +0.83 7600.00 8.33
LME期铅 2184.00 -13.00 -0.59 2034.00 7.37
LME期镍 17667.00 -3.00 -0.02 18650.00 -5.27
LME期锡 21890.00 65.00 +0.30 19200.00 14.01
LME期锌 1968.75 -5.25 -0.27 1845.00 6.71
上海期铝 15490.00 -50.00 -0.32 15845.00 -2.24
上海期铜 58990.00 100.00 +0.17 55360.00 6.56
上海期锌 15270.00 -65.00 -0.42 14795.00 3.21
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美
筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。