美国各类经济指标总览--2012/10/11

标题新闻：通胀和经济增速加快的背景下，马来西亚央行预计会在周四会议上维持指标利率在3.00%不变
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美国商务部周四公布,美国8月贸易逆差为442.2亿美元,预估为逆差440.0亿美元.[ID:nEAPAB0DK3]
美国劳工部周四公布,美国9月进口价格增长1.1%(路透预估为增长0.7%),8月修正后为成长1.1%(前值为成长0.7%).美国9月出口价格成长0.8%(路透预估为增长0.4%),8月修正后为成长1.0%(前值为成长0.9%).[ID:nSB2044293]
美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为33.9万,预估为37.0万人.美国一周续请失业金人数为327.3万人,预估为327.5万人.[ID:nEAPAB0DI5]
当前值 前次值
失业率(%) 7.8(9月) 8.1(8月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加11.4(9月) 增加14.2(8月修正值)
平均时薪(%) +0.3(9月) -0.1(8月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(8月) 持平(7月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(8月) +0.1(7月)
实质所得(%) -0.6(8月) -0.2(7月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +1.7(8月) +0.3(7月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.3(第二季终值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季终值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +0.9(8月) +0.6(7月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差442.2(8月) 逆差424.7(7月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) -1.2(8月) +0.5(7月修正值)
产能利用率(%) 78.2(8月) 79.2(7月修正值)
初请失业金人数(万人) 33.9(10月6日当周) 36.9(9月29日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,910(8月) 赤字696(7月)
领先指标(%) -0.1(8月) +0.5(7月修正值)
个人所得(%) +0.1(8月) +0.1(7月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(8月) 持平(7月)
消费者信贷(亿美元) 增加181.2(8月) 减少24.5(7月修正值)
企业库存(%) +0.8(7月) +0.1(6月修正值)
建筑支出(%) -0.6(8月) -0.4(7月修正值)
消费者信心 70.3(9月) 61.3(8月修正值)
房屋开工(万户) 75(8月) 73.3(7月修正值)
建筑许可(万户) 80.1(8月) 81.1(7月)
成屋销售(万户) 482(8月) 447(7月)
新屋销售(万户) 37.3(8月) 37.4(7月修正值)
工厂订单(%) -5.2(8月) +2.6(7月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -13.2(8月) +3.3(7月)
供应管理协会非制造业指数 55.1(9月) 53.7(8月)
供应管理协会制造业指数 51.5(9月) 49.6(8月)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) +1.1(9月) +1.1(8月修正值)
出口物价(%) +0.8(9月) +1.0(8月修正值)
单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)
非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 田建华;审校 利棣儿
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美