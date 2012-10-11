〔纽约期市〕原糖期货因忧虑买家不接受交割而重挫近4%,可可和咖啡下跌

更正 - 日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日元走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透纽约/伦敦10月11日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周四重挫近4%,因基金和投机性投资人继续清仓,因市场传言进口商可能取消船货.
咖啡触及一个月低位,可可在供应充足及消费迟滞的拖累下跌至7月来的最低水平.
交易员称,有关期糖买家不接受交割的传言满天飞,主要是中国和印度买家,这加剧了需求疲弱的忧虑.买家不接受交割,即买家不履行交割义务,而选择支付罚款.
"这是因尚还未被证实的买家不接受交割传闻导致的技术性崩跌.买家不接受交割传闻通常实在事情已经发生后才传出的,但事出必有因,"Newedge USA副总裁Michael McDougall说.
交易员也指出,中国买家未入市买入,是进口国买盘疲弱的进一步凭证.
在1712 GMT,ICE-3月原糖期货SBc1收低0.81美分,或3.81%,报每磅20.45美分,此前跌穿100天移动均线.
伦敦12月白糖期货LSUc1跌20.4美元,或3.46%,报每吨570美元.
阿拉比卡咖啡连跌第三个交易日,盘中触及每磅1.6075美元,此为9月6日来的最低位,供应充足及库存不断增加令市场承压.
12月阿拉比卡咖啡期货KCc1跌1.7美分,或1.04%,收报每磅1.6175美元.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCX2收低1.05%,报每吨2,076美元.
在ICE-12月可可期货CCZ2在跌穿100天移动均线后,续跌至7月31日触及的低位,下一个技术支撑位是200日移动均线切入位2,341美元,将阻止价格进一步下跌.
ICE-12月可可扳回一些跌幅,收低21美元或0.9%,至每吨2,351美元.
伦敦3月可可期货LCCH3跌16英镑,或1.04%,报每吨1,527英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美
筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。