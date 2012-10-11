〔纽约期市〕原糖期货因忧虑买家不接受交割而重挫近4%,可可和咖啡下跌

路透纽约/伦敦10月11日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周四重挫近4%,因基金和投机性投资人继续清仓,因市场传言进口商可能取消船货.

咖啡触及一个月低位,可可在供应充足及消费迟滞的拖累下跌至7月来的最低水平.

交易员称,有关期糖买家不接受交割的传言满天飞,主要是中国和印度买家,这加剧了需求疲弱的忧虑.买家不接受交割,即买家不履行交割义务,而选择支付罚款.

"这是因尚还未被证实的买家不接受交割传闻导致的技术性崩跌.买家不接受交割传闻通常实在事情已经发生后才传出的,但事出必有因,"Newedge USA副总裁Michael McDougall说.

交易员也指出,中国买家未入市买入,是进口国买盘疲弱的进一步凭证.

在1712 GMT,ICE-3月原糖期货SBc1收低0.81美分,或3.81%,报每磅20.45美分,此前跌穿100天移动均线.

伦敦12月白糖期货LSUc1跌20.4美元,或3.46%,报每吨570美元.

阿拉比卡咖啡连跌第三个交易日,盘中触及每磅1.6075美元,此为9月6日来的最低位,供应充足及库存不断增加令市场承压.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1跌1.7美分,或1.04%,收报每磅1.6175美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCX2收低1.05%,报每吨2,076美元.

在ICE-12月可可期货CCZ2在跌穿100天移动均线后,续跌至7月31日触及的低位,下一个技术支撑位是200日移动均线切入位2,341美元,将阻止价格进一步下跌.

ICE-12月可可扳回一些跌幅,收低21美元或0.9%,至每吨2,351美元.

伦敦3月可可期货LCCH3跌16英镑,或1.04%,报每吨1,527英镑.(完)