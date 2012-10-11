版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 06:29 BJT

〔标题新闻〕FSA主席称英国或需更多非常规举措,使减债及欧元区危机不影响未来几年经济成长

FSA为英国金融服务监管局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8LB9LU]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐