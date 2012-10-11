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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 06:00 BJT

〔加拿大股市〕在连跌三日后上扬,受助于美国就业数据和IMF总裁讲话

路透多伦多10月11日电---加拿大股市主要股指周四小涨,在三日连跌并触及五周低位后反弹,受助于美国就业数据和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德被视为支持欧元区稳定的讲话.

10大类股全线上扬,资源类股领涨,因商品价格走高.

涨幅居前的个股包括,Potash Corp (POT.TO)劲扬2.2%;Encana Corp (ECA.TO)攀升2.7%;Teck Resources TCKb.TO上扬1.6%.

美国数据显示,上周初请失业金人口降至逾四年半来最低,提振市场人气.

上周五公布的另一项数据显示,美国9月失业率意外降至7.8%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高21.53点,或0.18%,至12,233.95点,远低于日高12,295.43点.

稍早,IMF总裁拉加德称应给予欧元区债负沉重国家更多时间来削减预算赤字,市场对此作出正面响应.拉加德的讲话扶助抵销了西班牙评等遭调降的消息产生的负面影响.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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