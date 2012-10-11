〔加拿大股市〕在连跌三日后上扬,受助于美国就业数据和IMF总裁讲话

更正 - 日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日元走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透多伦多10月11日电---加拿大股市主要股指周四小涨,在三日连跌并触及五周低位后反弹,受助于美国就业数据和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德被视为支持欧元区稳定的讲话.
10大类股全线上扬,资源类股领涨,因商品价格走高.
涨幅居前的个股包括,Potash Corp (POT.TO)劲扬2.2%;Encana Corp (ECA.TO)攀升2.7%;Teck Resources TCKb.TO上扬1.6%.
美国数据显示,上周初请失业金人口降至逾四年半来最低,提振市场人气.
上周五公布的另一项数据显示,美国9月失业率意外降至7.8%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高21.53点,或0.18%,至12,233.95点,远低于日高12,295.43点.
稍早,IMF总裁拉加德称应给予欧元区债负沉重国家更多时间来削减预算赤字,市场对此作出正面响应.拉加德的讲话扶助抵销了西班牙评等遭调降的消息产生的负面影响.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透新加坡2月27日 - 印度卢比周一创下三个月高位，泰铢徘徊在四个月高位，投资者静候本周稍晚美国总统特朗普在国会发表的演讲，期望从中获得新的走势指引。 泰铢兑美元 跳涨至34.85泰铢，追平周五高位，为近四个月来最高。 印度卢比兑美元 触及11月10日以来最高66.645。 泰铢和印度卢比等新兴亚币持坚，市场等待特朗普周二在国会的重要讲话。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 交易商表示，对于特朗普是否会就基建支出和税改计划提出足够细节的不确定性，帮助压抑美元。 “市场正在调整仓位，以防(演讲内容)令人失望。”OANDA资深交易员Stephen Innes说。 同时Innes补充称，在特朗普发表讲话前，交易员或许会对大举抛售 美
筹得资金将用于2012年5月签署的110亿台币等值双档贷款的再融资，以及2014年7月签署的45.6亿台币五年期贷款的再融资。