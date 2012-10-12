〔英国债市〕英债跟随德债上涨,因股市下滑

路透伦敦10月12日电---英债周五上涨,市场缺乏主导性因素,对企业业绩的担忧以及对西班牙是否寻求救助耐心渐失为交投提供了一些指引.

12月英债期货FLGZ2升55个跳动点,报120.37,走势德债期货一致.

10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)跌5个基点,至1.729%,与可比德债收益率差小幅收窄,报27个基点.

"市场在寻找题材,其中一个是美国财报季趋弱."苏格兰皇家银行利率策略部门主管Andrew Roberts表示,"另一题材是美国本周完成了公债发售."

欧股小跌,因投资人担心企业盈利疲弱,美国第三季财报季本周稍早开锣,雪佛龙(CVX.N)和美国铝业(AA.N)公布的消息令人失望.

下周市场将关注英国央行会议记录,投资人将从中探究11月追加量化宽松政策的可能性.下周英国还将公布通胀和就业数据.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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