〔欧元债市〕德债期货因业绩忧虑上涨,西班牙公债收益率下滑

欧元区17国公债收益率周五齐步下滑,这是欧债危机三年来罕见的情况,但交易商警告,成交低迷令价格走势被扭曲,特别是较疲弱国家公债价格.

尽管盘中波动相对较大,但仍在近期交投区间内.市场预计短期难有突破,因西班牙是否寻求救助仍不确定,令投资人不愿买卖西班牙公债或其他受西班牙危机影响的资产.