〔欧元债市〕德债期货因业绩忧虑上涨,西班牙公债收益率下滑

标题新闻：摩根士丹利预计美联储可能在3月升息后，今年年内再升息两次
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* 德债期货因业绩忧虑上涨
* 干预前景令西班牙借款成本保持较低
* 瑞信认为德债期货阻力位在141.90-95
路透伦敦10月12日电---欧元区公债周五上涨,因投资人担心企业业绩疲弱,提振避险德债,且央行支持的前景拉低西班牙公债收益率,尽管本周标普下调西班牙评等.
欧元区17国公债收益率周五齐步下滑,这是欧债危机三年来罕见的情况,但交易商警告,成交低迷令价格走势被扭曲,特别是较疲弱国家公债价格.
尽管盘中波动相对较大,但仍在近期交投区间内.市场预计短期难有突破,因西班牙是否寻求救助仍不确定,令投资人不愿买卖西班牙公债或其他受西班牙危机影响的资产.
10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌4.6个基点,报1.463%,离过去两个月交投区间1.3-1.7%中点不远.
欧股周五下滑,大致因央行刺激措施引发的升势动能渐失.[.EUCN]
10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌13个基点,报5.65%.
德债期货FGBLc1升57个跳动点,报141.72.
瑞信技术分析师David Sneddon表示,德债期货在过去三周陷于140.70-141.95区间内,短期内没有突破迹象.
"升穿141.90-95才会开始令人兴奋."(完)
--编译 李军;审校 母红
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