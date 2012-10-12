〔欧洲股市〕收低,因经济成长忧虑拖累商品股领跌

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
* FTSEurofirst 300指数跌0.5%
* 经济成长忧虑打压油股和矿业股
* 工程企业因盈警下挫
* 意法半导体因分拆传闻上扬
路透巴黎10月12日电---欧洲股市周五收低,商品股下跌,盖过了医疗保健股和必需消费品股上涨的影响.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低5.47点,或0.5%,报1,093.33点,回吐上日录得的部分升幅,且仍在9月26日迄今的狭窄20点区间内.
尽管该指数自6月开始的上行趋势仍几乎完整,但欧洲股市的动能停止,因担忧全球经济增长,此前欧洲央行推出刺激举措和股价相对较低,燃点了欧洲股市在夏天强劲上涨之势.
自欧洲央行称将竭尽所能保卫欧元,FTSEurofirst 300指数从8月初,一直徘徊在宽幅约50点区间内,9月中美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布第三轮量化宽松政策后,该指数的区间甚至更窄.
"尚有很大的问题还没有解决,尽管最近央行的行动将支持股市,但它没有真正解决潜在问题,且债务和经济停滞将会持续一段很长时间," Ingenious Asset Management首席策略师Peter Clark说.
大型油股.SXEP继续表现落后,基本资源类股.SXPP今年下跌1.6%.
英国发达材料集团Morgan Crucible MGCR.L和Cookson's CKSN.L发布盈警,令工程股承压.
英国蓝筹工程公司GKN (GKN.L)和IMI (IMI.L)分别下挫3.3%和2.3%.
报导称欧洲最大半导体生产商意法半导体(STM.PA)考虑分拆,该股一度暴涨超过17%,该公司迅速否认后收盘升6.4%.
英国富时100指数.FTSE跌0.62%,报5,793.32点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.68%,报7,232.49点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.72%,报3,389.08点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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欧洲股市报导........[.EUCN]
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。