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亚洲 | 2012年 10月 13日 星期六 01:36 BJT

〔标题新闻〕ECB亚斯穆森称希腊可用借入的资金从市场买回其主权债以降低其债务比例-报章

亚斯穆森为欧洲央行执委

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LCPXI]

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