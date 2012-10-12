〔金属期市〕期铜在中国公布数据前下滑,本周将录得两个月最大跌幅

路透伦敦10月12日电---铜价周五下滑,因在中国下周公布贸易和经济成长数据前,投资人担心中国需求.本周铜价势将录得两个月最大周度跌幅.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘没有成交,买盘最后报价8,125美元,周四收报8,239.50美元.昨日期铜触及两周低点8,105美元后扭转跌幅小幅收高.

在过去一个月,期铜在约8,100-8,400美元区间内游走,因投资人再度关注全球低迷经济成长中潜在的需求.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收挫4.85美分,报每磅3.7030美元,盘中交投区间为3.6965-3.7565美元.

法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示,"目前市场对中国经济放缓程度及其对金属需求的实质冲击有相当的争论."

定于周末发布的中国贸易数据预计将显示9月铜进口环比增加.

下周,中国将公布的第三季国内生产总值(GDP)数据预计将显示中国经济成长连续第七季放缓至全球金融危机严重阶段以来最低水准.

中国需求低迷令铜价承压,在过去四周铜价势将跌第三周,LME期铜本周将跌约1.6%.

LME和上海金属市场中,期锌本周跌幅都最大,上海期锌SZNcv1下挫3%,LME三个月期锌本周将重挫6.5%.

瑞信分析师表示,基本面来看,锌市场仍供过于求,锌矿关闭令市场供不应求的前景被延后.需要需求改善来支撑价格.

三个月期锌CMZN3跌至1,935美元,周四收报每吨1,967美元.三个月期铝CMAL3由2,015美元跌至1,995美元.三个月期镍CMNI3收报每吨17,075美元,周四收报17,725美元.三个月期锡CMSN3由21,900美元跌至21,315美元.三个月期铅CMPB3报2,121美元,周四收报每吨2,183美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=