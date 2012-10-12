〔纽约期市〕原糖扩大跌幅至三周低位,阿拉比卡咖啡由跌转升

路透纽约/伦敦10月12日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五扩大跌幅,收在三周低位,因基金继续卖出,而交易员寻找基金结清仓位令价格低到足以刺激实货买盘的迹象.

ICE阿拉比卡咖啡期货盘中一度跌至五周低位,因11月期权合约到期令价格迫近每磅约1.60美元关键水平,之后由跌转升.可可期货一度触及逾两个月低位后反弹上涨.

交易员在等待糖市周四下跌4%后实货买需的新消息.

"自10月合约到期后,实货市场一直淡清,价格要进一步下跌以吸引新需求,"Czarnikow分析师Peter de Klerk说.

"贸易的传闻似乎对糖价有利,但需要看到最终用家/买家对近期糖价下跌的反应,"Sucden Financial的Thomas Kujawa说.

ICE-3月原糖期货SBc1收低0.40美分,或2%,报每磅20.05美分,此为9月20日来的最低结算价.

在截止10月2日的一周,投机者大幅降低其原糖期货和期权净空头头寸93%,至1,289口的低水平.

伦敦12月白糖期货LSUc1跌10.60美元,或1.9%,报每吨557.80美元.

阿拉比卡咖啡因和期权相关的交易由跌转升,受11月合约期权今日收盘到期影响.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1升0.95美分,或0.6%,收报每磅1.6170美元,稍早触及9月7日来的最低水平的1.5970美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCX2收低24美元,或1.2%,报每吨2,051美元.

在欧洲第三季可可加工数据于周二公布前,可可最初下跌,在接近200日移动均线切入位2,341美元时得到强大支持,之后由跌转升.市场预期欧洲第三季可可加工数据将较上年同期减少15-20%.

在ICE-12月可可期货CCZ2收高15美元,或0.6%,至每吨2,366美元.盘中跌至7月31日来的最低位2,338美元.

伦敦3月可可期货LCCH3也由跌转升,上涨5英镑,或0.3%,报每吨1,532英镑,此为200日移动均线所在.稍早,次月合约LCCc2跌至自7月18日来的最低位1,519英镑.(完)