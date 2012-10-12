〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下挫1.7%,因对供应的忧虑缓解

路透10月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下挫1.7%,交易商说,因南美种植天气改善及美国政府可能进一步上调其美国大豆产量预估的臆测,令供应忧虑得以缓解.

豆油和豆粕期货跟随大豆下跌.10月豆油和豆粕合约到期,交投清淡.

一伦敦基冲基金据称降低在谷物市场的敞口,转向其他资产的传闻也对大豆市场带来压力.

11月大豆合约跌穿15.45美元附近的100日移动均线后遇遭技术卖压.交易商关注在10月3日低位15.04美元的关键支撑位.

大豆Sc1本周跌1.9%,连跌第四周.豆粕SMc1本周几乎持平,而豆油BOc1本周跌1.7%,连跌四周.

在美国全国油籽加工商协会(NOPA)周一公布9月美国大豆压榨数据前,分析师预估均值为1.183.61亿蒲式耳,低于NOPA在8月时预估的1.247.73亿.

美国农业部(USDA)公布,最新一周销售500,700吨2012/13年产美国大豆,和23,000吨2013/14年产大豆,低于市场预估区间750,000-850,000吨.

USDA称,最新一周出口销售221,400吨(新作加旧作)美国豆粕,低于市场预估的250,000-350,000吨.美国农业部将已售出但尚未交割的456,900吨豆粕从2011/12作物销售年度展期至2012/13年度.

美国豆油销售总计10,400吨,低于预估的20,000-45,000吨.美国农业部将已售出但尚未交割的47,400吨豆油从2011/12作物销售年度展期至2012/13年度.

指标CBOT-11月大豆合约SX2收低26美分,报每蒲式耳15.22-1/2美元.

10月豆粕合约SMc1收低8.4美元,报每短吨474.3美元.

10月豆油合约BOc1收高0.99美分,报每磅49.89美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为229,524口,豆粕期货为64,836口,豆油期货为137,789口.

以下为CBOT农产品期货在1925 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 752.75 -20.50 -2.7% 16.4%

CBOT大豆Sc1 1522.50 -26.00 -1.7% 27.0%

CBOT豆粕SMc1 474.30 -8.40 -1.7% 53.3%

CBOT豆油BOc1 49.89 -0.99 -2.0% -4.2%

CBOT小麦Wc1 856.75 -29.25 -3.3% 31.3%

CBOT稻米RRc1 1502.50 5.00 0.3% 2.9%

EU小麦BL2H0 258.75 -4.75 -1.8% 27.8%

NYMEX原油期货CLc1 91.75 -0.32 -0.4% -7.2%

道琼工业指数.DJI 13,324 -2 0.0% 9.1%

现货金XAU= 1755.35 -12.84 -0.7% 12.2%

欧元/美元EUR= 1.2954 0.0028 0.2% 0.1%

美元指数.DXY 79.6700 -0.1050 -0.1% -0.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 926 23 2.6% -46.7%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]