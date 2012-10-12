〔美国债市〕公债价格因美国通胀迟滞而上扬,市场关注欧盟下周峰会

* 美国9月核心生产者物价指数持平

* 对西班牙是否将寻求救助的忧虑持续

* 美联储在卖短买长操作中买入18.89亿美元长债

路透纽约10月12日电---美国公债价格周五上扬,因数据显示美国核心通胀迟滞,且投资人关注下周更多数据和欧盟领导人关键峰会,届时西班牙可能提出救助申请.

指标美国10年期公债收益率连跌四周,因全球经济成长和欧债危机持续的不确定性犹存,公债价格受到提振.

分析师表示,美联储最新的购债计划也令较长期公债进一步上升.

下周,投资人将关注欧盟领导人于10月18-19日举行的峰会,特别是西班牙救助的可能性.但一些分析师表示,西班牙可能拖延金援申请.

"西班牙所持的资金和相对有限的市场压力将令该国政府不会很快寻求金援."美银美林分析师表示.

"我预计申请救助的时机要看市场压力、可能的条件以及国内和欧洲整体政局."

下周将公布的重要数据包括10月15日的9月零售销售,从该数据可以判断是否消费者信心增强转化为支出增加.

周五,美国公布9月生产者物价指数(PPI)升1.1%,主要因汽油价格跳升9.8%,但债市交易商更关注其中的不计入食品和能用的核心PPI,该指数较8月持平.

核心PPI迟滞令持有美国公债和其他固定收益证券更具吸引力,因通胀加速会蚕食债券价值.

通胀趋势"牢牢受控,这对债市有帮助".Wells Fargo Advisors高级固定收益策略师Brian Rehling表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格涨03/32,收益率报1.660%,周四尾盘报1.6681%.

30年期公债US30YT=RR价格涨09/32,稍早一度在海外市场下挫18/32,收益率尾盘报2.834%,周四尾盘报2.848%.

随着本周升势动能消竭,公债价格脱离日高.

"升势动能消退,"Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示,"没有什么对市场非常有利的消息,也没有真正不利的."

自美联储上月推出第三套量化宽松政策后,10年期公债收益率已经下滑近25个基点,30年期公债收益率下挫约30个基点.

较长期公债交投震荡,成交清淡,债市交易商和投资人调整投资组合为本周660亿美元的付息公债发售预留空间.

路透/密西根大学消费者信心指数升至五年最高的83.1,令投资人对美国经济放缓的担忧减轻后,较长期公债价格从高位回落.

西班牙周五表示,完全准备好使用欧洲购债计划,欧元区内绝对没有针对西班牙求援的政治阻力.

供应方面,美联储在其扭转操作中买入18.89亿美元2036年2月至2042年8月到期的公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.266

五年期公债US5YT=RR 99-27/32 (-) 0.660

10年期公债US10YT=RR 99-22/32 (+ 3/32) 1.660

30年期公债US30YT=RR 98-10/32 (+ 9/32) 2.834(完)

--编译 李军;审校 母红

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