〔美国股市〕录得6月来最差周度表现,银行股承压下挫

* 富国和摩根大通业绩拖累金融股

* 标普500指数收在50日移动均线切入位略上方

* 消费者信心指数优于预期,但对市场无甚影响

* 道指收高0.02%,标普500指数跌0.3%,Nasdaq指数回落0.2%

路透纽约10月12日电---美国股市周五多数收跌,录得四个月来最大单周跌幅,金融股领跌,因富国银行(WFC.N)和摩根大通(JPM.N)的业绩引发对大型银行利润率不断收窄的担忧.

富国收挫2.6%,报34.25美元,摩根大通跌1.1%,报41.62美元,因对其净息差降低的担忧加重,由于美联储维持近零利率,净息差可能进一步收窄.

尽管富国和摩根大通公布的净利创纪录,但市场反应仍乏善可陈.

"今年迄今,银行股总的来说表现不错,"ICAP Equities董事总经理Ken Polcari表示,"财测谨慎令投资人撤资".

两大行业绩引发其他银行股遭抛售,标普银行股指数.GSPF跌1.4%,在标普10大类股中领跌,KBW银行股指数.BKX重挫2.5%.

Polcari表示,本周跌势中成交量低暗示还没有到恐慌地步.自9月14日触及近五年日内高位1,474.51点后,标普500指数已经回落3.1%.

"如果负面报告接踵而至,卖盘将加速."他表示.

对标普500指数成份股企业业绩预期值不高,根据汤森路透数据,市场预计季度盈利将同比下滑3%,月初时预估为下滑2.1%.

道琼工业指数.DJI微升2.46点,或0.02%,至13,328.85点;标准普尔500指数.SPX收跌4.25点,或0.3%,至1,428.59点.Nasdaq指数.IXIC收低5.30点,或0.17%,至3,044.11点.

标普500指数收盘在50日移动均线切入位略上方,差点就要在周末前敲响技术警报.

尽管本周多个数据令人鼓舞,但标普500指数仍下挫2.2%,为6月1日该周以来最差周度表现.

云计算公司Workday Inc (WDAY.N)首日上市,飙升近74%,报48.69美元,令一些技术分析师对其高价产生质疑.

超微半导体AMD.N表示第三季营收可能较上一季下滑10%,因全球经济疲弱,且越来越多人使用平版电脑殃及个人电脑产业,该股暴跌14.4%,报2.74美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约55亿股,低于约65.2亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股家数之比为约4:7,Nasdaq市场约为1:2.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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