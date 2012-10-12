〔纽约汇市〕欧元兑美元上涨,但本周收低

* 交易商等待西班牙求援形势明朗化

* 如果西班牙求援,欧元可能上扬

* 美国初请失业金数据和软银消息限制日圆升幅

路透纽约10月12日电---欧元兑美元和日圆周五上涨,但仍在近期交投区间内,因投资人等待何时和是否负债沉重的西班牙将正式求援的问题明朗化.

稍早在全球交易时段主权投资人买盘提振欧元,但在西班牙可能寻求援助的答案出炉前,看来欧元可能仍将挣扎着寻找方向.

市场普遍认为西班牙若寻求救助将对欧元有利,因这会消除金融市场又一层的不确定性,并激活欧洲央行购债计划,以降低欧元区受困国家的借款成本.

西班牙经济部长周五表示,完全准备好使用欧洲购债计划,欧元区内没有针对西班牙求援的政治阻力.

"近期发展确实显示西班牙当局继续斟酌求助的可能性,"富国汇市策略师Vassili Serebriakov表示,"尽管时机仍很不确定,但我们仍相信求助的可能性比不求助要大."

欧元兑美元EUR=纽约尾盘报1.2952美元,升0.2%,但本周跌0.6%,自9月中一直困于相对狭窄的1.28-1.3170美元区间内.

欧元兑美元周四触及10日低点1.2824美元,但在200日移动均线切入位1.2823美元寻找牢固支撑.

周五在Reuters Dealing平台,有约价值47亿美元的欧元易手,周四为57亿美元.

在国际货币基金组织(IMF)表示应该给予欧洲负债沉重国家更多时间削减财赤后,欧元反弹.

数据显示欧元区8月制造业增幅远胜预期,令欧元升势加快.

摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示,预计未来数月欧元将走强,因可能从西班牙求援上获得提振.

他表示,"欧元势将延续反弹,我们预计年底前将重返9月水准1.3170-1.34美元."

欧元兑日圆EURJPY=升0.3%,报101.55日圆.

美元兑日圆JPY=触及78.53日圆高位,从周四触及的10日低点反弹.纽约尾盘报78.40日圆,升0.1%,但本周跌0.3%.

交易商表示,有关日本无线通信服务提供商软银(9984.T)可能以至少1万亿日圆(127.4亿美元)收购Sprint Nextel(S.N)控股权的消息帮助提振美元兑日圆.

瑞银汇市交易日本部门主管Hiroshi Maeba表示,可能的软银交易规模如此之大,可能在汇市筹集部分资金.

美国数据显示10月消费者信心指数意外升至五年高位,而9月生产者物价指数升幅大于预期,美元对此无甚反应.

澳元兑美元AUD=跌0.3%,报1.0232美元,从昨日触及的一周高位回落.(完)

--编译 李军;审校 母红

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